Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:ȚAGA MARIAN, la data faptelor primar al comunei Vedea, județul Giurgiu, cu privire la savarșirea infracțiunilor de:- folosire sau prezentare…

- Doi administratori ai unei societați comerciale au fost deferiți justiției, de catre procurorii DNA, intr-un dosar in care anchetatorii au suspiciuni privind fraudarea unor fonduri europene. Dosarul va ajunge pe masa judecatorilor de la Tribunalul Brașov. Concret, DNA-ul a comunicat miercuri, 4 ianuarie,…