Stiri pe aceeasi tema

- Leonard Miron a dezvaluit intr-un interviu cu Cristi Brancu ca a fost testat pozitiv și a fost purtator al noului coronavirus. Totodata, afectat de infectarea cu noul virus a fost și iubitul lui Leonard Miron. Cei doi ar fi luat coronavirusul intr-o croaziera ce a traversat și Italia. …

- Un numar de 24 de medici, asistente, infirmiere și brancardieri de la Spitalul Municipal Radauti sunt infectați cu COVID-19. Cele mai multe cadre medicale sunt de la secțiile UPU, Chirurgie și ATI și sunt asimptomatice, a afirmat, luni, managerul unitații medicalte, Traian Andronachi, potrivit Mediafax.Conform…

- Tot mai mulți membri ai personalului medical se infecteaza la munca! In acest moment, cel puțin 50 de cadre medicale de la Spitalul Victor Babeș din Capitala au ieșit pozitiv la COVID-19. O situație asemanatoare se inregistreaza și la Spitalul Universitar. Potrivit purtatorului de cuvant al Institutului…

- Oana Roman a conștientizat, in sfarșit, gravitatea epidemiei de coronavirus, și spunem asta dupa ce vedeta a plecat in Italia in vacanța, in plina epidemie de coronavirus. și la intoarcere a declarat ca totul este o manipulare . Oana Roman, realizand cat de serioasa este situația, și-a reevaluat atitudinea…

- Coronavirusul se face simtit in toata lumea! In Italia, aproape 170 de persoane au murit in utlimele 24 de ore. Iar numarul cazurilor confirmate a depasit 10.000. Situatia este alarmanta si in Spania, care a devenit - acum - al doilea cel mai mare focar din Europa. Virusul nu ii iarta nici pe americani.…

- Situație bizara la Spitalul de Boli Infecțioase Craiova. Un barbat de 51 de ani, ala carui teste au ieșit, sambata, negative, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, luni dupa-amiaza. Ce legatura are omul din Caracal cu barbatul de 71 de ani din Suceava?

- Coronavirusul transforma filmele SF in realitate si obliga statul roman sa ia masuri fara precedent! Iar varful va fi in perioada Pastelui, afirma Raed Arafat. De la o zi la alta, cazurile de infectare pe teritoriul Romaniei cresc alarmant si generaza anchete epidemiologice uriase.