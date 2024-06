Stiri pe aceeasi tema

- Cand totul parea bine in viața ei, pe plan sentimenal, iata ca acum se pare ca din nou s-ar fi produs desparțirea. Alexandra Stan a facut declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, și da de ințeles ca s-ar fi desparțit de iubitul milionar cu care aparea pe rețelele de socializare, in Spania! Iata…

- Cristina Cioran nu a mai rezistat și a izbucnit in plans la un eveniment monden. Vedeta trece prin momente grele din cauza fostului ei iubit, barbatul pentru care a obținut și un ordin de protecție pentru o perioada de 10 luni. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Cristina Cioran ii transmite un mesaj…

- Denisa Dragan a confirmat divorțul de Ramore de la iUmor. Fosta partenera de viața a caștigatorului emisiunii de la Antena 1 a facut primele declarații despre separare. Iata ce a marturisit aceasta prin intermediul rețelelor de socializare!

- Cristina Ciobanașu are o relație stabila cu Alexandru Mureșan, care e medic stomatolog. Actrița a facut acum primele declarații despre o posibila nunta cu iubitul, dupa ce Vlad Gherman, cu care a fost impreuna 10 ani, s-a casatorit cu Oana Moșneagu. Dupa desparțirea de Vlad Gherman, Cristina Ciobanașu…

- Andreea Sasu e romanca din Pașcani care s-a iubit in trecut cu un fotbalist din Serie A și cu un pilot de Moto GP. Acum, ea e insarcinata cu copilul designerului Philipp Plein, care nu pare sa fie atat de indragostit de romanca, caci s-a afișat cu fosta logodnica. Zilele trecute, presa vuia ca Andreea…

- Veste bomba in showbizul din Romania! Vedeta tocmai a confirmat ca se desparte de soțul ei. E foarte cunoscuta in Romania, de aici și șocul fanilor. Carmen Grebenișan și Alex Militaru și-au spus adio! Fosta concurenta de la Asia Express a confirmat separarea de partenerul ei de viața! Iata ce a postat…