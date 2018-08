Stiri pe aceeasi tema

- Fosta presedinta a Argentinei, Cristina Kirchner, a comparut luni in fata unei instante in cadrul unui vast scandal de coruptie izbucnit in timpul presedintiei sale, denuntand o 'persecutie politica' din partea unui judecator 'partinitor', relateaza AFP, preluata de Agerpres. Cristina Kirchner,…

- Amado Boudou, vicepresedinte al Argentinei intre 2011 si 2015, a fost condamnat marti la aproape sase ani de inchisoare pentru o operatiune controversata de salvare de la faliment a unei companii care imprima bani in timp ce era ministru al economiei, un nou capitol intr-un vast scandal de coruptie…

- Cateva zeci de mii de persoane au manifestat luni, la Buenos Aires, contra masurilor de austeritate promovate de presedintele argentinian Mauricio Macri si incheierii unui acord cu Fondul Monetar International (FMI), relateaza AFP. ''Suntem aici pentru a spune 'nu' FMI…

- O curte de apel din Brazilia a decis duminica, spre surprinderea generala, eliberarea fostului președinte Luiz Inacio Lula de Silva, aflat in inchisoarea de la inceputul lunii aprilie pentru corupție, relateaza AFP. Acesta poate parasi inchisoarea in urmatoarele ore.

- CM 2018. Marco Rojo a adus calificarea nationalei Argentinei in optimile de finala ale Cupei Mondiale, aducand bucurie pentru milioane de oameni. Manifestarile acestora au fost vizibile pe strazile din Buenos Aires, dar au atras si strigatele si lacrimile comentatorului Pablo Giralt. "Nu trebuie…

- Deschiderea Ambasadei Republicii Moldova la Buenos Aires, ar contribui esențial la aprofundarea și extinderea relațiilor bilaterale. Este convingerea secretarului de stat al MAEIE pentru afaceri juridice, Carolina Perebinos și a ambasadorului Argentinei in Republica Moldova, Felipe Alvarez de Toledo.

- Partidele de opozitie, sindicatele, organizatiile pentru drepturile omului dar si artisti au participat la marsul din capitala Buenos Aires, organizat sub mottoul „Tara este in pericol”.Mai multe proteste au avut loc de cand presedintele Mauricio Macri a anuntat pe 8 mai ca a inceput negocierile…