- O instanta din Armenia a ordonat ca fostul presedinte al tarii Robert Kocharyan sa fie retinut vineri sub acuzatia de uzurpare a puterii, a declarat avocatul celui in cauza, citat de Reuters. Kocharyan, care a fost al doilea presedinte al Armeniei, intre 1998 si 2008, se afla la tribunal…

- Armenia l-a acuzat joi pe fostul presedinte Robert Kocharyan ca a manipulat alegerile in urma cu zece ani in favoarea aliatului sau, considerand ca aceasta presupusa frauda a fost un "puci", transmite AFP. Noul premier al acestei foste republici sovietice, Nikol Pashinyan, ales in mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe opozantul Nikol Pashinyan, ales premier al Armeniei dupa trei saptamani de proteste antiguvernamentale desfasurate in mod pasnic, relateaza AFP si Reuters. 'Sper ca activitatea dumneavoastra in fruntea guvernului armean va permite consolidarea…

- Nikol Pasinian a fost ales marti, din a doua incercare, in postul de premier al Armeniei, o tara din Caucazul de Sud afectata de peste trei saptamani de proteste ample si o criza politica fara precedent.

- Un polițist rutier din capitala Armeniei, Erevan, a omorat, joi, un agent de securitate și a ranit doua persoane, dintre care una a murit ulterior din cauza ranilor, cand a jefuit o sucursala a Bancii HSBC, relateaza Reuters.

- Liderul principalului partid din parlamentul Armeniei a declarat joi ca tara va avea un nou premier la 8 mai, pentru ca partidul sau este gata sa sustina pe oricine se va bucura de sustinerea a cel putin o treime dintre parlamentari in acea zi, informeaza agentia de presa Reuters. Vahram Baghdasaryan,…

- O zi fara proteste in Armenia. Nikol Pașinian, liderul protestatarilor armeni, a cerut pauza de o zi de la manifestații pentru negocieri și noi tratative politice, dupa ce partidul de guvernamant a indicat ca il va sustine ca premier, transmite Reuters citat de Agerpres . Ziua de pauza de la proteste…

- Opozantul Nikol Pashinyan nu a obtinut marti majoritatea de voturi in parlament necesara pentru a deveni premier al Armeniei, relateaza AFP si Reuters. Pashinyan, care a fost singurul candidat pentru aceasta functie, le-a cerut deputatilor sa depaseasca granitele de partid si sa-l sustina dupa ce Partidul…