- Mihail Kasianov a devenit unul dintre cei mai vocali opozanți ai liderului de la Kremlin și spune ca daca razboiul va fi unul pe termen lung, Putin il va pierde și va fi inlaturat de la putere. "Acum nu mai exista nicio mișcare democratica in Rusia ca putere, dar dupa cum am zis, cetațenii iși pun intrebari,…

- ​Mulți dintre participanții la mitingul uriaș pro-razboi de vineri, de „Ziua reunificarii Crimeei”, de pe stadionul național din Moscova spun ca lucreaza in sectorul public și ca angajatorii au facut presiuni asupra lor sa participe, relateaza BBC. Ziua 23 a razboiului inceput de Vladimir Putin a coincis…

- ”Nu avem intenții rele fața de vecinii noștri. Și i-aș sfatui sa nu escaladeze situația, sa nu impuna nicio restricție, ne indeplinim toate obligațiile și le vom indeplini in continuare”, a declarat vineri președintele Vladimir Putin la ceremonia de ridicare a drapelului de stat pe feribotul Mareșal…

- VIDEO| Vladimir Putin a ținut un moment de reculegere pentru rușii cazuți in razboi: „Ucrainienii trateaza civilii ca scuturi umane” VIDEO| Vladimir Putin a ținut un moment de reculegere pentru rușii cazuți in razboi: „Ucrainienii trateaza civilii ca scuturi umane” Vladimir Putin, președintele Federației…

- Rusia lui Putin este in aceste zile pusa sub presiunea occidentala, ca urmare a invaziei Ucrainei. Analiștii spun ca deciziile luate in ultimele zile de Putin par a fi ale unui om irațional, iar ulterior, au aparut zvori ca, de fapt, liderul de la Kremlin ar fi extrem de bolnav. Recent au aparut și…

- Un aliat al președintelui rus Vladimir Putin a facut, duminica, declarații infricoșatoare despre situația actuala din Ucraina și urmarile razboiului dus cu Rusia. Potrivit acestui șef de stat, prieten bun cu liderul de la Kremlin, sancțiunile impuse de Occident imping Federația Rusa catre un conflict…

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…