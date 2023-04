Costin Lazar (41 de ani), fostul jucator al celor de la Rapid, a prefațat partida din aceasta seara dintre formația giuleșteana și cei de la FCSB pentru GSP.ro. Mijlocașul retras din activitate considera ca feroviarii iși pot spala pacatele unui play-off nefast cu un succes in fața roș-albaștrilor. Costin Lazar ii sare in aparare lui Adrian Mutu și considera ca acesta nu este singurul vinovat pentru rezultatele slabe obținute de echipa in ultima perioada. ...