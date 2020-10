Stiri pe aceeasi tema

- O instanța federala germana a respins apelul unui fost infirmier condamnat pentru uciderea premeditata a 85 de pacienți prin inducerea de stop cardiac, relateaza AFP și Washington Post.Niels Hogel a fost condamnat de o instanța din orașul Oldenburg în 2019. Vineri, Curtea Federala de Justiție…

- Businessurile germane se asteapta ca restrictiile din viata publica sa continue pentru inca 8,5 luni in medie, in contextul in care ritmul revenirii economice a incetinit in Germania, „motorul” economic al Europei, potrivit FT.Companiile din industria de leisure – activitati recreative, entertainment,…

- ​Liderul social-democratilor germani la momentul reunificarii Germaniei, Hans-Jochen Vogel, care a fost de asemenea ministru al justitiei si candidat al Partidului Social-Democrat german (SPD) pentru postul de cancelar, a încetat din viata duminica la Munchen, la vârsta de 94 de ani, transmite…