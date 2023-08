Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște pare ca are interzis la victorie in noul sezon al Ligii a 2-a. Astazi, in etapa a doua a campionatului, elevii lui Dragoș Militaru au remizat “alb”, 0-0, cu CSM Slatina, intr-un joc susținut in deplasare. In disputa cu oltenii, roș-albaștrii și-au creat foarte puține ocazii de poarta,…

- Chindia Targoviște a obținut doar un punct in duelul cu CSA Steaua București, din prima etapa a Ligii a 2-a. Pe teren propriu, dambovițenii au incheiat 1-1, cu formația din Capitala, dupa ce au deschis scorul in debutul intalnirii, prin atacantul Robert Moldoveanu, dintr-un penalty. Targoviștenii s-au…

- Chindia Targoviște este gata pentru primul meci din noul campionat al Ligii a 2-a. In aceasta seara, de la ora 21.00, pe stadionul “Eugen Popescu” dambovițenii infrunta pe CSA Steaua București, intr-un joc extrem de greu. Targoviștenii sunt increzatori ca vor face un joc bun impotriva bucureștenilor,…

- Astazi, in etapa 1 a Ligii 2, Chindia Targoviște intalnește pe CSA Steaua București, ora: 21.00, Stadion Eugen . Luni seara, Chindia Targoviște și-a prezentat lotul care ne va duce in Liga I! „Sa le fim alaturi și sa le uram succes jucatorilor noștri! Chindia! Victorie!”, a transmis președintele CJ…

- Interes ridicat la bilete la meciul dintre Chindia Targoviște și CSA Steaua București, din prima etapa a Ligii a 2-a. Fanii formației targoviștene au luat cu asalt cu asalt casele de bilete alte stadionului “Eugen Popescu” din momentul in care s-au deschis. Acum, la orele amiezii este coada pentru achiziționarea…

- Țintarul noii ediții a Ligii a 2-a a fost stabilit, astazi, la sediul Federației Romane de Fotbal. Stagiunea 2023 – 2024 este programata sa inceapa in week-end-ul 4-6 august. Chindia Targoviște va debuta in noul campionat, acasa, in compania lui CSA Steaua București. In runda a doua a intrecerii, dambovițenii…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a intensificat ritmul achizițiilor și a anunțat, azi, un nou transfer. Este vorba despre Alexandru Piftor. ”Fotbalistul in varsta de 24 de ani a jucat sezonul trecut la CSC Dumbravița (9 partide, 2 goluri). Anterior, atacantul de picior drept a mai evoluat la FC Botoșani…

