Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo, 33 de ani, a fost omul meciului in Juventus - Real Madrid, 0-3, in turul sferturilor UEFA Champions League marcand doua goluri și pasand decisiv la al treilea. Portughezul a zburat neverosimil la 2,38m și a reușit golul carierei, cu o foarfeca imitand execuțiile lui Pele. Tot el deschisese…

- Fundașul roman Radu Ștefan, la un pas de tragedie in Dinamo Kiev – Lazio 0-2 (in tur, 2-2), meci retur din optimile Ligii Europa. Romanul Ștefan Radu, titular la oaspeți, a fost facut knock-out de portarul ucrainean Boiko, in minutul 59. Romanul a ramas inert la pamant, dar și-a revenit…

- Inca de la finalul anului 2017 au aparut numeroase informatii legate de posibilul transfer al lui Neymar de la PSG la Real Madrid. Starul francezilor, pentru care a fost platita destul de recent o suma record, este “curtat” intensiv de echipa din capitala Spaniei. Cei de la Real Madrid sunt in criza…

- Real Madrid și PSG vor juca miercuri, de la ora 21:45, in șocul optimilor Champions League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport. Cristiano Ronaldo n-a marcat niciodata contra parizienilor, in timp ce Neymar are 3 goluri și 5 assist- uri in meciurile cu Real. Cel mai scump…

- Un fost fotbalist al lui Dinamo este aproape de o drama în acest moment. Fundasul de 32 de ani, legitimat ultima data la Pinhalnovense, este în coma indusa, dupa ce a suferit un grav accident de circulatie, anunta cotidianul portughez A Bola. În acest moment,…