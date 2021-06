Stiri pe aceeasi tema

- Pe 7 iunie 2015 oamenii au ieșit in strada fața de regimul de atunci, aflat la guvernare in Republica Moldova. La 6 ani distanța, am discutat cu Andrei Nastase, liderul Platformei Demnitate și Adevar, partid creat anume in urma acelor proteste, despre unde se afla țara noastra și ce ar urma sa fie realizat…

- Comisia Electorala Centrala a publicat lista integrala a Platformei Demnitate și Adevar, pe care se regasesc 101 candidați la funcția de deputat in Parlamentul Republicii Moldova. Liderul formațiunii politice, Andrei Nastase, este in capul listei, fiind urmat de catre Alexandr Slusari. Totodata, pe…

- In startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, președintele Platformei Demnitate și Adevar a organizat o intalnire cu Organizația de Femei a formațiunii.

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a anuntat, joi, ca vor fi puse la dispozitia autoritatilor din Republica Moldova mai multe spatii adecvate pentru organizarea unor sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din aceasta tara,…

- Astazi a avut loc ședința Consiliului Politic Național al Platformei Demnitate și Adevar in cadrul careia a fost aprobata lista electorala a formațiunii pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021.

- In urmatorul Parlament va exista o alianța de guvernamant creata intre PAS și Platforma DA. Reprezentanții celor doua formațiuni se arata convinși ca in viitorul Legislativ va exista o majoritate proeuropeana, care sa susțina un Guvern de profesioniști, un Executiv care va promova reformele in justiție…

- Platforma "Demnitate si Adevar" cere scoaterea in afara legii a Partidului "Șor". Platforma DA a anuntat ca va depune o sesizare la Curtea Constitutionala pentru iradierea Partidului „ȘOR”, pe motiv ca formatiunea este condusa de o persoana anchetata penal.

- CHIȘINAU, 25 mart - Sputnik. Platforma DA vrea sa fie votat Guvernul Grosu, dar candidatul desemnat la funcția de prim-ministru le-a spus sa nu se grabeasca. Precizarea a fost facuta de deputatul Platformei Demnitate și Adevar, Dinu Plangau pe pagina sa de Facebook. Știrea se actualizeaza...…