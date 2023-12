Un fost bucătar a vândut online kituri pentru sinucidere. Sute de oameni din mai multe țări le-au folosit pentru a-și pune capăt zilelor Un fost bucatar canadian acuzat ca a vandut online "kituri pentru sinucidere" care au dus la moartea a 100 de persoane in mai multe tari a fost inculpat pentru 14 capete de acuzare pentru crima in legatura cu sinucideri care au avut loc in Canada. Noile capete de acuzare formulate impotriva barbatului in varsta de 58 de ani in fata tribunalului din Newmarket, localitate din apropiere de Toronto, se adauga celor 14 capete de acuzare pe care acesta le are deja pentru "complicitate la sinucidere" si vizeaza aceleasi victime, potrivit unor documente judiciare consultate de AFP. Avocatul sau,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Kenneth Law, un fost bucatar canadian acuzat ca a vandut online "kit-uri pentru sinucidere" care au dus la moartea a 100 de persoane in mai multe tari, a fost inculpat luni pentru 14 capete de acuzare pentru crima in legatura cu sinucideri care au avut loc in Canada.

