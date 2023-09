Stiri pe aceeasi tema

- Un fost broker de la Goldman Sachs, Stefanos Kasselakis, a fost ales duminica la presedintia partidului de stanga grec Syriza, impunandu-se spre surprinderea tuturor dupa plecarea lui Alexis Tsipras, scrie AFP, citat de Agerpres.Acest om de afaceri de 35 de ani, care nu a ocupat niciodata functii…

- ”Commonwealth LNG a incheiat un acord de tip “Heads of Agreement” (HOA) cu MET Group, furnizor de servicii energetice cu sediul in Elvetia, pentru vanzarea si cumpararea unei cantitati de gaz natural lichefiat (GNL) de un milion de tone pe an (Mtpa), pentru o perioada de 20 de ani, de la instalatia…

- Incidentul a avut loc marți pe stadionul Olimic din Atena, in pauza meciului dintre Panathinaikos și Braga, cand un armator, insoțit de doi aghiotanți, l-au lovit cu pumnii in fața și in cap și l-au amenințat cu moarteea pe Giorgos Papachristos, editorialist si consilier al cotidianului Ta Nea, potrivit…

- Miron Mitrea a vorbit la Realitatea PLUS in cadrul emisiunii Culisele Puterii despre reacția lui Alexandru Rafila in urma cazului de la Urziceni:"Este evident un om nepolitic, Rafila. Nu ințelege politica. Foarte multa lume il lauda ca profesionist și nu am cum sa contrazic, ca e un om care știe foarte…

- Eduard Hellvig vrea sa se intoarca in politica, broker intre PSD și PNLPlecarea directorului SRI, Eduard Hellvig, din fruntea serviciului de informații, fara vreo presiune exterioara și fara sa fi fost in vreun fel forțat sa-și dea demisia, așa cum susține, ramane un demers cu mize inca necunoscute…

- Șoc pe scena politica din Grecia! Alexis Tsipras se retrage de la conducerea partidului Syriza dupa infrangerea din alegerile legislativeAlexis Tsipras, liderul opozitiei de stanga din Grecia, si-a anuntat joi decizia de a se retrage de la conducerea partidului sau Syriza, la patru zile dupa infrangerea…

- Așa cum anticipam in urma cu cateva saptamani, Kyriakos Mitsotakis a caștigat un nou mandat de prim-ministru și o noua majoritate in Parlamentul Greciei. La fel ca luna trecuta, Mitsotakis l-a invins din nou pe Alexis Tsipras, șeful formațiunii de stanga Syriza.