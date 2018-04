Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ungare au arestat miercuri un german banuit ca vindea ilegal pe internet arme din Ungaria in Germania, a anuntat politia, transmit MTI, dpa si AFP. Barbatul de 34 de ani, identificat de politie ca Mario R., fost membru al partidului nationalist Alternativa pentru Germania (AfD), ar fi organizat…

- Uniunea Europeana planuiește legi mai stricte pentru protecția consumatorilor in fața Facebook și a Gmail, un serviciu deținut de catre Google, pe masura ce cresc ingrijorarile cu privire la securitatea datelor personale, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care o firma de consultanța politica…

- Un tribunal german a condamnat miercuri sapte barbati si o femeie la pedepse cuprinse intre patru si zece ani de inchisoare pentru constituirea unui grup de extrema-dreapta responsabil pentru tentativa de crima si atacuri cu bomba considerate "teroriste" asupra unor adaposturi de refugiati si a unor…

- Simplificarea sistemului de declarare si plata a contributiilor sociale Multe dintre modificarile fisacle adoptate recent de autoritati nu si-au atins scopul propus, au avut efecte nedorite sau au afectat planurile de afaceri ale mediului privat - este concluzia ce a rezultat din prezentarile…

- Formatiunea de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a depasit pentru prima data Partidul Social Democrat (SPD) in preferintele alegatorilor, fiind devansata doar de blocul conservator al cancelarului Angela Merkel, indica un sondaj realizat de institutul Insa pentru cotidianul Bild,…

- Formatiunea populista si antiimigratie Alternativa pentru Germania (AfD) pregateste o ofensiva de primavara in media pentru a-si imbunatati comunicarea directa cu publicul, relateaza vineri dpa. Partidul de extrema dreapta a luat aceasta initiativa avand in vedere relatia sa dificila cu…

- Preotul Vasile Jalba si sotia acestuia au fost arestati de Judecatoria Galati alaturi de alte trei persoane sub acuzatiile de frauda informatica, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals intelectual, influentarea declaratiilor si instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie, Serviciul Judetean Anticoruptie Galati, au pus in executare doua mandate de aducere ce vizeaza doi politisti, dupa ce au descoperit ca acestia le furnizasera persoanelor anchetate intr-un dosar penal date cu privire la obiectul cercetarilor, dar si numele si…