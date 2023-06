Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit documentelor interne, angajații aplicației video TikTok, deținuta de o companie chineza, au postat in mod regulat informații despre utilizatori pe un instrument de mesagerie și colaborare numit Lark, scriu jurnalistii The New York Times.

- Potrivit Reuters, guvernatorul statului Montana, Greg Gianforte, a semnat miercuri o lege prin care interzice funcționarea in stat a aplicației chinezești TikTok, devenind astfel primul stat american care interzice populara aplicație pentru clipuri video. Legislația interzice magazinelor de aplicații…

- Cu 54 la 43 de voturi, parlamentarii statului Nevada au votat pentru interzicerea TikTok pe teritoriul statului, interdiciie care este prevazuta sa intre in vigoare la inceputul anului viitor. Concret, noua lege interzice TikTok sa mai opereze pe teritoriul statului, iar magazinele de aplicatii nu mai…

- TikTok a angajat trei personalitați politico-economice proeminente care sa o salveze de la „razboiul” pe care il are cu SUA. Persoane familiarizate cu aceasta chestiune au declarat pentru ziar ca TikTok i-a angajat pe David Bluff și Jim Messina, veterani ai campaniei prezidențiale a lui Barack Obama,…

- Dupa cum știm cu toții, TikTok se confrunta in aceasta perioada cu probleme destul de mari in SUA, acolo une mai mulți membri ai Congresului fac eforturi pentru ca platforma sociala sa fie interzisa. In ultima vreme, au inceput sa apara proteste pro-TikTok, și se pare ca influencerii care iau parte…

- Cele doua institutii americane colaboreaza cu procuratura Districtului de Est al Virginiei pentru a investiga modul in care jurnalistii au fost urmariti de angajatii ByteDance. Se pare ca, in timpul unei investigatii interne prin care ByteDance incerca sa descopere angajatii care ofera informatii confidentiale…

- Marea Britanie a anuntat joi ca va interzice aplicatia TikTok pe telefoanele guvernamentale, cu efect imediat, o decizie care urmeaza masurilor similare luate de alte tari occidentale, care au interzis aplicatia video chineza, din motive de securitate, transmite Reuters.TikTok a devenit tot mai urmarita…

- TikTok are peste un miliard de utilizatori și are o influența uriașa in randul tinerilor și in crearea diverselor tendințe. In ciuda acestui succes, daca ByteDance va fi forțata sa vanda compania, TikTok nu va gasi ușor un cumparator. Cum este posibil?