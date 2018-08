Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele american Donald Trump au anunțat miercuri ca au ajuns la un acord, dezamorsand diferendul comercial dintre Washington și Bruxelles, care a avut ca rezultat impuneri reciproce de taxe comerciale, anunța AFP. Statele Unite și Uniunea…

- Generalul Dumitru Dumbrava, secretarul general al Serviciului Roman de Informații (SRI), a plagiat aproape integral teza de doctorat pe care a susținut-o in 2012 la Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul" (ANIMV). La momentul la care devenit doctor in Stiinte Militare si Informatii, Dumitru…

- Numarul pensionarilor din SRI Iasi ramane totusi o enigma, deoarece reprezentantii institutiei nu au dorit sa ne furnizeze numarul pensionarilor ieseni din SRI si nici alte informatii relevante pentru public, pe motiv ca aceste informatii sunt clasificate. „Va facem cunoscut ca pensia medie bruta platita…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis marti condamnarea Romaniei pentru incalcarea Articolul 10 din Conventie (privind libertatea de exprimare) in cazul ziaristului Marian Girleanu, arestat si amendat in 2006 pentru posesie si difuzare de informatii secrete. Statul trebuie sa-i plateasca o despagubire…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca exista o tentație a puterii de a se extinde și o dovada a acestei situații ar fi sesizarile privind conflicte juridice de natura constituționala care se discuta la Curtea Constituționala, de aceea trebuie analizata problema de delimitare a puterilor statului.…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir confrma ca o zi de filaj la SRI este 3.000 de euro. Acesta a distribuit un articol al jurnalistului Razvan Savaliuc, in care acesta precizeaza ca, in ultimii 12 ani, peste 6 milioane de romani, respectiv toata populatia activa aflata in campul muncii, au fost ascultati,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a adresat joi cuvinte de lauda presedintelui american Donald Trump, pentru rolul sau in stimularea majorarii cheltuielilor de aparare de catre state membre ale NATO, printre aceste tari numarandu-se si Romania, informeaza vineri dpa. Stoltenberg l-a felicitat…

- Daniel Dragomir este audiat, la ora transmiterii acestei stiri, in Comisia de Control a SRI, fostul ofiter al Serviciului Roman de Informatii precizand ca temele principale de discutie vor fi "culoarul media" si "statul paralel".