Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul international de film independent Anonimul, proiect cofinantat de Ministerul Culturii, se deschide astazi in satul Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii, cu proiectia "Mariupolis 2", ultimul film al regizorului lituanian Mantas Kvedaravicius, capturat de armata rusa si

- Festivalul international de film independent Anonimul, proiect cofinantat de Ministerul Culturii, se deschide, azi, in satul Sfantu Gheorghe din Delta Dunarii. Se va deschide cu proiecția „Mariupolis 2”, ultimul film al regizorului lituanian Mantas Kvedaravicius, capturat de armata rusa si ucis in regiunea…

- Programul celei de-a 19-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL 2022, care va avea loc in perioada 8 – 14 august la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii) este acum disponibil aici: https://bit.ly/Anonimul2022 Festivalul se deschide luni, 8 august cu proiecția in premiera in Romania…

- Festivalul ANONIMUL 2022 se deschide luni, 8 august cu proiecția in premiera in Romania a filmului „Mariupolis 2”, in regia regretatului cineast lituanian Mantas Kvedaravicius. Filmul a avut premiera mondiala la Festivalul de Film de la Cannes 2022, intr-o proiecție speciala. Programul celei de-a 19-a…

- Regizat de regretatul Mantas Kvedaravicius, „Mariupolis 2”, care a fost prezentat in premiera mondiala in luna mai la Cannes, va deschide cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL 2022, ce va avea loc in perioada 8 – 14 august la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii).…

- Cinci lungmetraje de ficțiune și documentare vor concura anul acesta pentru marele trofeu al celei de-a 19-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, care va avea loc in perioada 8 – 14 august, la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii). Selecția competiției de lungmetraje a fost realizata…

- Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL va avea loc in perioada 8 – 14 august 2022, la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii). Programul ANONIMUL 2022 cuprinde doua competiții de scurtmetraje, romanești și internaționale, și proiecții de film de lungmetraj insoțite de…

- Volodimir Zelenski a intervenit la festivalul de la Cannes spunand ca este nevoie de un nou Chaplin pentru ca cinematografia sa nu ramana muta in fața razboiului din Ucraina. „Avem nevoie de un nou Chaplin care sa demonstreze ca cinema-ul nu este mut” in fata razboiului din Ucraina, a declarat presedintele…