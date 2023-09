Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, Ella Pamfilova, a declarat vineri, 18 august, ca aceasta țara nu are nevoie de o democrație de tip occidental, afirmația ei venind cu doar cateva saptamani inainte de alegerile regionale care vor avea loc in intreaga Rusie, relateaza The Moscow Times.Pamfilova…

- Locuitorii din republica ruseasca Daghestan, din sudul țarii, au ieșit in strada și au blocat principala autostrada federala, in semn de protest fața de lipsa apei potabile pe parcursul verii, a transmis presa locala, citata de The Moscow Times.

- O explozie puternica a distrus miercuri, 9 august, o fabrica de echipamente optice de langa Moscova, ceea ce a declanșat o "evacuare totala" a tuturor cladirilor din apropiere, au anunțat autoritațile locale, potrivit The Moscow Times.https://www.youtube.com/watch?v=OV7dzAOFp9AColoane uriașe de fum…

- Tribunalele militare din Rusia au condamnat aproximativ 100 de dezertori din armata rusa in fiecare saptamana din 2023, pana acum, a relatat site-ul independent de știri Mediazona, miercuri, conform The Moscow Times.

- Autoritatile din regiunea rusa Daghestan au decis sa retraga numele Elenei Isinbaeva, purtat de un stadion de atletism, dupa ce dubla campioana olimpica cu prajina s-a pronuntat in favoarea pacii in conflictul din Ucraina, transmite EFE, citata de Agerpres.

- Jurnalista rusa de investigație Elena Milașina a promis ca va continua sa mearga in republica Cecenia, in ciuda atacului violent din aceasta saptamana, in urma caruia a fost spitalizata cu multiple fracturi osoase și un traumatism cranian, scrie The Moscow Times."Voi continua sa calatoresc in Cecenia,…

- Autoritațile ruse i-au returnat 10 miliarde de ruble (aproximativ 111,2 milioane de dolari) liderului gruparii Wagner, Evgheni Prigojin, aflat in Belarus, bani pe care i-au confiscat in urma raidurilor poliției desfașurate in timpul rebeliunii sale armate de luna trecuta, scrie luni The Moscow Times.Forțele…