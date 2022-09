Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de pompieri din Franța a fost alertata cu privire la un barbat care zacea in fata unui bar. Cand au ajuns la locul semnalat, echipajul l-a calcat pe barbat din greșeala, iar poliția a deschis acum o investigație sa determine daca victima era deja moarta. Incidentul ar fi avut loc in noaptea…

- Ziua de curațenie este una agitata intotdeauna. Gospodinele incearca sa țina pasul cu schimbarile care vin mereu in casa, noile achiziții, dar și obiceiurile celor din familie. Mașina de spalat este unul din cele mai importante aparate dintr-o locuința. Aceasta salveaza mult timp și te ajuta sa stai…

- Un total de 188 de persoane de pe teritoriul Uniunii Europene s-au infectat cu virusul West Nile de la inceputul acestui sezon de transmitere și pana miercuri, au transmis vineri oficialii de la Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC), citați de DPA și Agerpres. Cele mai multe…

- Trucul pentru a avea mereu prosoape pufoase. Ce trebuie sa faci cu ele inainte de a le pune in mașina de spalat. Prosoapele sunt articole pe care le vrei, nu doar curate, ci la fel de moi ca la prima utilizare. Insa in timp, țesatura se deterioreaza, iar asta afecteaza și pielea, intrucat prosopul devine…

- Deputații Macedoniei de Nord au adoptat sambata un acord realizat sub egida Franței, vizand soluționarea unui diferend cu Bulgaria și deschiderea drumului catre negocierea aderarii la Uniunea Europeana. Potrivit corespondentului agenției Reuters, 68 din cei 120 deputați au votat in favoarea acordului.…

- In zilele noastre mașina de spalat este indispensabila din viața de zi cu zi. Aceasta ușureaza considerabil munca gospodinelor. Bagi rufele in mașina de spalat, le scoți și cam asta a fost. Ei bine, lucrurile nu stau mereu chiar așa. In timpul spalarii mai pot aparea probleme, iar rufele noastre sa…

- Vrei sa-ți menții hainele ca și noi și sa iși pastreze culoarea la fel de frumoasa? Orice gospodina ar trebui sa ia in considerare cateva trucuri utile pentru a le menține tot timpul colorate, chiar și atunci cand sunt bagate la mașina de spalat. Hainele ajuns sa-și piarda culoarea in urma mai multor…

- Fostul presedinte francez Francois Hollande urmeaza sa publice - in septembrie - un eseu despre schimbarile geopolitce pe care le antreneaza Razboiul din Ucraina, anunta luni Editura Stock, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…