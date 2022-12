Stiri pe aceeasi tema

- O veste extrem de importanta pentru sistemul sanitar din #Romania: Comisia Europeana a aprobat Programul Sanatate, in valoare de peste 5,8 miliarde de euro, care va moderniza sistemul sanitar și va imbunatați accesul pacienților la servicii de calitate. Fondurile din acest program vor fi alocate in…

- Timisoara va gazdui o competitie sportiva majora in vara anului viitor! Federatia Internationala de Volei a oficializat atribuirea Campionatului European de volei pe plaja sub 22 de ani orasului de pe Bega.

- ”Comisia Europeana a disponibilizat 10% din Fondurile de Coeziune, la nivelul intregii Uniuni discutam de aproximativ 40 de miliarde de euro, bani care vor fi alocați pentru saracia energetica”, a anunțat, azi, premierul Nicolae Ciuca.Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a explicat ca acești…

- „85% din totalul eurodeputaților s-au pronunțat in favoarea aderarii noastre la Schengen. 547 de voturi PENTRU, 49 impotriva, 43 de abțineri. Drum deschis Romaniei in Shengen! Vot covarșitor PENTRU accesul Romaniei in Spațiul Schengen! Au votat impotriva cei din extrema dreapta. Voturile olandezilor…

- Prin Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare (PNCDI) vor fi puse la dispoziția start-upurilor de tehnologie intre 6 și 12 miliarde lei. Legislația ce urmeaza a fi creata pentru acest Plan are in vedere finanțarea start-upurilor in creșterea de la inceput, cand riscul investitorilor este foarte…

- Parchetul European (EPPO) a anuntat luni pe site-ul sau de internet inculparea la Tribunalul Bucuresti a unui om de afaceri roman si a companiei pe care o reprezinta acesta, pentru frauda legata de obtinerea de fonduri europene in valoare de trei milioane de euro. Fondurile erau destinate centrului…

- Discursul extremist și jignitor al unui europarlamentar german la adresa Romaniei și Bulgariei nu a ramas nesancționat. Europarlamentarul roman Vlad Botoș i a dat o replica dura dar de bun simț parlamentari lui german chiar in ședința legislativului european. Reacția cea mai dura insa a venit din partea…

- Pana in prezent, au fost semnate prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) 380 contracte, cu finanțare nerambursabila din partea Uniunii Europene de 1,1 miliarde de euro Fondurile sunt utilizate pentru dotarea spitalelor cu echipamente medicale de ultima generație, echipamente…