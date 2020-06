Stiri pe aceeasi tema

- Philip Clements, fost vicar al bisericii Anglicane din Regatul Unit, care l-a cunoscut pe Florin Marin, cel care urma sa-i devina sot, in urma cu trei ani, pe o retea de socializare gay, a murit. La scurt timp dupa ce s-au cunoscut s-au casatorit in aprilie 2017. Vicarul si-a vandut casa din Sandwich,…

- Telenovela cuplului format din modelul roman și preotul britanic continua și dupa moartea celui din urma. Familia lui Philip Clements iese la atac și face acuzații grave la adresa mai tanarului soț al preotului.

- Vicarul englez Philip Clements, iubitul lui Florinel de la Visina, a murit, duminica, la Spitalul Elias din Capitala, in urma unui stop cardio-respirator. Barbatul s-a simtit rau si a facut temperatura, motiv pentru care Florinel se intreaba daca nu cumva a murit de coronavirus.

- Philip Clements, preotul britanic care s-a casatorit cu romanul Florin Marin in anul 2017, s-a stins din viața in noaptea de duminica spre luni. Vicarul ajunsese in stare grava la spitalul Elias din Capitala, iar medicii n-au mai putut face nimic pentru el. „Florinel de la Vișina” e singura persoana…

- Florin Marin a primit cea mai șocanta veste: Philip Clements a murit. Decesul a survenit aproape de miezul nopții, in urma unor probleme cardiace. Vicarul va fi incinerat, așa cum și-a dorit, iar cenușa lui va fi aruncata in apa, in Herastrau, a dezvaluit Florin Marin pentru SpyNews. Un…

- Philip Clements s-a stins din viața in urma cu cateva ore, lasandu-l pe soțul sau, Florin Marin, mai tanar cu 54 de ani, indurerat, cu o mica avere și multe intrebari! Tanarul a dezvaluit pentru Spynews.ro cu ce ramane dupa moartea partenerului sau.

- Veste trista! Fostul preot Philip Clements, in varsta de 81 de ani, s-a stins din viața in urma cu cateva ore. Vicarul gay ajunsese la spital sambata și in ciuda eforturilor medicilor, a trecut la cele veșnice. Informația a fost confirmata de Florin Marin, romanul cu care Clements se casatorise in urma…

- Personale care au pensii și indemnizații continua sa o primeasca acasa, prin angajații Poștei Moldove. Cel puțin asta se arata intr-un comunicat. Potrivit reprezentaților Poștei Moldove, astfel se va evita raspindirea virusului Covid-19, in condițiile actuale, transmite unimedia.info. {{436242}}Poșta…