Momente surprinzatoare, azi dimineața, la Manastirea Lainici, acolo unde un enoriaș cu „dare de mana” a venit cu elicopterul. Circulația a fost blocata in zona pentru a facilita aterizarea aeronavei. Șoferii si credincioșii veniți la manastire au ramas muți de uimire cand au vazut aparatul de zbor. Un elicopter privat a aterizat, in aceasta dimineața, la manastirea Lainici. Circulația a fost blocata in zona pentru a facilita aterizarea aeronavei. Șoferii si credincioșii veniți la manastire au ramas muți de uimire cand au vazut aparatul de zbor. Personajul a fost asteptat in fața lacașului de cult…