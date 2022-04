Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Oroian a caștigat aurul la Sofia Cup"22, un concurs cu atelaje trase de caini. Este primul care a dat viața acestui sport in Targu Mureș. Liviu Oroian, de profesie kinetoterapeut, practica bikejoring de 4 ani, o noua disciplina sportiva tot mai dezvoltata in ultima vreme, un sport exigent, atat…

- Doi elevi de la Colegiul „Emil Negruțiu” Turda vor reprezenta județul Cluj la Olimpiada de Agricultura – faza naționala, calificarea Tehnician veterinar, dupa ce au caștigat locul I... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Elevii sunt gazduiți in caminul Universitații "Dimitrie Cantemir" din Targu Mureș, iar de luni ar fi trebuit sa se intoarca la școala. Ei vor invața insa din Romania, in sistem online, conectați la sistemul de invațamant din Ucraina. Inspectoratul școlar le va pune la dispoziție dispozitivele necesare…

- Județul Ialomița va fi anul acesta gazda Etapei Naționale a Olimpiadei de Limba și Literatura Romana pentru elevii de liceu. Concursul școlar se va desfașura in perioada 26-30 aprilie 2022, in municipiul Slobozia. Nu este prima data cand Ialomița gazduiește Etapa Naționala a unei Olimpiade școlare.…

- Incepand de marți, 1 martie, la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș sunt funcționale doua centre de donații, unul situat in incinta Facultații de Farmacie (strada Gheorghe Marinescu nr. 38), cu programul 8.00 – 20.00, și unul amplasat…

- Asociația Culturala Amphion impreuna cu Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Targu Mureș și Universitatea de Arte din Targu Mureș , au demarat un proiect care se adreseaza studenților celor doua universitați partenere care doresc sa iși dezvolte competențele antreprenoriale și sa-și inființeze propria…

- Casa de Cultura a Studenților in parteneriat cu Liga studenților din Targu Mureș anunța inființarea trupei de teatru studențesc „Bucuria" sub indrumarea actriței și asist. univ. drd. Catalina Mihaila la Universitatea de Arte din Targu Mureș. Dincolo de spectacolele care se vor pune in scena și vor ajunge…

- Ministerul Educației a aprobat noile competiții sportive, concursuri și olimpiade pentru anul școlar 2021-2022. Lista competițiilor sportive școlare naționale din acest an școlar a fost publicata pe 17 februarie de Ministerul Educației pe edu.ro. Potrivit noii liste au fost adaugate și inca 6 concursuri…