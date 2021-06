Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul, in varsta de 18 ani, era elev la Colegiul Financiar-Bancar și susținea la proba de limba romana, in incinta centrului de BAC, din cladirea Liceului „B. P. Hasdeu” din Chisinau, transmite IPN. Acesta și-a pierdut cunoștința in timpul uneia dintre probele de examen pentru bacalaureat. Profesorii…

- Kevin Clark, copilul toboșar care a facut furori in filmul "School of Rock”, a murit dupa ce a fost lovit de o mașina pe strada. Kevin Clark se ducea acasa cu bicicleta. Actorul a fost dus de urgența la spital, insa medicii nu l-au putut salva. Avea 32 de ani.

- Tragedie in China! 21 de oameni au murit in timpul unui maraton montan desfasurat pe o distanta de 100 de kilometri in nord vestul tarii.Cand sportivii au ajuns intr-o parte a traseului aflata la altitudine mare, vremea s-a schimbat brusc.

- Drama mezzosopranei Maria Macsim Nicoara s-a terminat tragic in decembrie anul trecut. Dupa o lunga perioada de coma artista avea sa inceteze din viața. Circumstanțele in care s-a produs aceasta drama inca este un caz neelucidat. Procurorii au deschis la acea vreme un dosar in rem pentru tentativa de…

- Un barbat de 62 de ani a murit, miercuri, in timpul probei teoretice a examenului pentru permisul auto. Proba a fost intrerupta, la fata locului fiind solicitata interventia unui echipaj medical si a politistilor. Echipajul de la Serviciul Judetean de Ambulanta a constatat decesul. Politistii din cadrul…

- In timpul reparațiilor cosmetice la Centrul mamei și copilului de la Chișinau au disparut placile, pe care scria in limba rusa și moldoveneasca ca acest centru a fost construit in anii 80 ai secolului trecut cu banii colectați in timpul unui „subotnic” unional. Acest lucru a fost declarat de președintele…