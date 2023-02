Un elev care susține că e posedat și-a înjunghiat mortal o profesoară, la o școală din Franța O profesoara de la un liceu din orasul Saint-Jean-de-Luz, din sud-vestul Frantei, a fost injunghiata mortal de un elev al scolii, a anuntat miercuri parchetul. Presa locala a declarat ca incidentul a avut loc miercuri dimineata, in timpul unei ore de curs. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

