Stiri pe aceeasi tema

- Suedia in acest moment are o pozitie extrem de decenta cu privire la existenta unui acord prealabil referitor la intrarea in Schengen, a declarat, miercuri, vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vicecancelarul austriac Werner Kogler continua cu poziția critica fața de veto-ul dat de cancelarul Karl Nehammer impotriva aderarii Romaniei la Schengen.Oficialul a adaugat apoi ca adevarata problema ține de Ungaria. El a declarat ca, daca ar urma aceeași logica a ministrului de Interne privind refuzul…

- Pele a murit! Acesta a fost regele brazilian al fotbalului ce a reușit de-a lungul carierei sa caștige un record de trei Cupe Mondiale. De asemenea, cel din urma a devenit una din cele mai importante personalitați sportive ale secolului trecut. Fanii sai sunt in șoc dupa aflarea veștii tragice. Barbatul…

- Vicecancelarul austriac Werner Kogler continua cu poziția critica fața de veto-ul dat de cancelarul Karl Nehammer impotriva aderarii Romaniei la Schengen.Oficialul a adaugat apoi ca adevarata problema ține de Ungaria. El a declarat ca, daca ar urma aceeași logica a ministrului de Interne privind refuzul…

- Austria s-a opus aderarii Roma­niei la spatiul Schengen, motivand ca exista o mare problema a migrantilor. Vestea ca țara noastra nu va intra in spatiul Schengen de la 1 ianuarie 2023 a adus un val uriaș de opinii și comentarii. Una dintre "vocile" care s-au remarcat este și cea a fostului ministru…

- Anca Dragu, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minoritați din Senatul Romaniei, a trimis, marți, 6 decembrie, o scrisoare catre Korinna Schumann, președintele Consiliului Federal din Austria, prin care ii cere sa susțina aderarea Romaniei la spațiul Schengen și demonteaza parte…

- SCANDAL la Bruxelles. Maria Grapini il ataca dur pe Rareș Bogdan: „Slugarnicie și slabiciune ca pe vremea lui Basescu!” SCANDAL la Bruxelles. Maria Grapini il ataca dur pe Rareș Bogdan: „Slugarnicie și slabiciune ca pe vremea lui Basescu!” Europarlamentarul Maria Grapini acuza ca Rareș Bogdan, și el…

- Europarlamentarul Maria Grapini acuza ca Rareș Bogdan, și el europarlamentar, dar din partea PNL, vrea sa transforme Romania in sluga UE, cu speranța ca țara noastra va primi unda verde spre Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…