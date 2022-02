Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj ATI-SMURD de la Bistrita-Nasaud, care transporta catre Institutul Inimii din Cluj un pacient, s-a ciocnit marți dimineața cu o mașina condusa de un tanar de 21 de ani. In urma accidentului, un paramedic a fost ranit usor, potrivit News.ro.Autospeciala SMURD se deplasa pe strada Iuliu Hatieganu,…

- Un accident rutier a avut loc sambata dimineața, pe Calea Dezmirului. In urma acestuia, un șofer a ajuns la spital.„In aceasta dimineața, in jurul orei 09.55, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DN V.O.C.E., intersecție cu Calea Dezmirului.Din primele informații,…

- Un copil de 9 ani a fost ranit astazi intr un accident rutier pe DN17 in judetul Bistrita Nasaud. Potrivit IPJ Bistrita Nasaud, astazi, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Petru Rares au fost sesizati despre producerea unui accident rutier in Reteag.Din primele date, un autoturism condus de un tanar…