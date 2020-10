Un dublu record al pandemiei! Va fi haos în România. Virgil Musta avertizează 73 oameni au murit intr-o zi, iar 608 pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Peste 9% dintre testele efectuate in ultimele 24 ore au fost pozitive, asta inseamna 2.121 de noi infectari. Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, spune ca sistemul medical este aproape de momentul in care medicii vor fi nevoiți sa decida pe cine trateaza și pe cine nu. Sistemul este aproape de limita eficienței, iar daca nu se iau masuri, „vom pierde batalia cu virusul”, a avertizat el. „O consecința fireasca a cazurilor care cresc permanent in ultimele saptamani și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

