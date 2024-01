Un document confidențial va fi luat în discuție de Guvernul României Ședința de guvern din data de 4 ianuarie, prima ședința din anul 2024, are pe ordinea de zi și un “DOCUMENT CONFIDENȚIAL”. Exact sub acest nume figureaza el pe ordinea de zi, preliminara, a ședinței Executivului. Documentul al carui cuprins nu este facut public este ultimul pe ordinea de zi și poarta supratitlul “Nota”. Inaintea […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

