Un doctor a sedat sute de pacienți pentru a le PRELEVA și a le VINDE rinichii O rețea de prelevare de organe condusa de un medic, ajutat de un mecanic pe post de anestezist, a fost destructurata de autoritați, dupa ce a prelevat rinichi de la peste 300 de pacienți, dintre care unii nici macar nu știau ce urma sa li se intample, relateaza presa internaționala. Presupusul lider, identificat drept „dr. Fawad", este acuzat ca a efectuat 328 de operații pe oameni pentru a le extrage rinichii și a-i vinde clienților pentru sume de pana la 10 milioane de rupii pakistaneze fiecare, echivalentul a 34.000 de dolari. In operațiile de prelevare, Fawad era ajutat de un mecanic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei vieți vor fi salvate, iar rinichii unui barbat aflat in moarte cerebrala vor fi transplantați unor pacienți de medicii din Cluj. Familia barbatului din Arad, impușcat in parcarea unui supermarket, a fost de acord cu prelevarea de organe.

- Trei pacienti raniti in urma exploziilor din Crevedia, care au fost transferati in strainatate, sunt in continuare intubati si ventilati mecanic, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii.

- Trei pacienti care au fost raniti in urma exploziilor ce au avut loc in localitatea Crevedia si care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic, a informat, duminica, Ministerul Sanatatii. Potrivit MS, dintre cei 10 pacienti internati aflati in stare medie sau usoara, sase…

- Ministerul Sanatatii a informat astazi ca trei pacienti care au fost raniti in urma exploziilor ce au avut loc in localitatea Crevedia si care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic.Potrivit Ministerului Sanatatii dintre cei 10 pacienti internati aflati in stare medie…

- Trei pacienti care au fost raniti in urma exploziilor ce au avut loc in localitatea Crevedia si care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii (MS).

- Cinci pacienti care au fost raniti in urma exploziilor care au avut loc in localitatea Crevedia si care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic. Pana acum, cinci oameni au murit in urma deflagrației de la Crevedia. Dintre cei 11 pacienti internati aflati in stare medie…

- Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti sase care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic. Conform unui comunicat din partea Ministerul Sanatatii, trei pacienti raniti in urma exploziilor de…

- Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti sase care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic, a informat luni Ministerul Sanatatii. Dintre cei trei pacienti intubati din Romania, doi sunt la…