Un divorț de 127 de miliarde de dolari!!! Un divorț de 127 de miliarde de dolari!!! Bill și Melinda Gates divorțeaza dupa 27 de ani și dupa ce au construit o avere de 127 miliarde de dolari. Anunțul a fost facut pe Twitter chiar de catre fondatorul Microsoft, in varsta de 65 de ani. „Dupa ce ne-am gandit multa vreme si dupa ce am incercat totul pentru ca relatia noastra sa mearga mai departe, am decis sa punem capat mariajului. Nu credem ca mai putem continua impreuna ca un cuplu”, se arata intr-o declaratie comuna, postata de cei doi pe conturile personale de Twitter. Bill si Melinda Gates au mai precizat ca in cei 27 de ani petrecuti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

