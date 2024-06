Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus miercuri un buget anual al UE in valoare de 199,7 miliarde de euro pentru 2025. Bugetul va fi completat de plati estimate la 72 de miliarde de euro in cadrul NextGenerationEU. Acest pachet financiar substantial va ajuta UE sa isi indeplineasca prioritatile politice, integrand…

- „Pentru primul trimestru, veniturile planificate in valoare de 99 miliarde lei au fost in intregime realizate de catre ANAF si acum asteptam inchiderea lunii aprilie. Pana la aceasta data va pot confirma ca am trecut, in luna aprilie, de suma de 45 miliarde lei, incasari la bugetul de stat si bugetul…

- In pofida unei reduceri semnificative a ajutoarelor de stat acordate in 2022 comparativ cu 2021, statele membre UE au continuat sa isi sustina companiile afectate de crizele provocate de pandemia de coronavirus si razboiul din Ucraina, arata datele publicate marti de Comisia Europeana și citate de Agerpres.…

- Comisia aproba reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a Romaniei in valoare de 2,5 miliarde EUR pentru sprijinirea intreprinderilor in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde…

