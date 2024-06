Inspecția muncii, controale în rândul companiilor. Verifică aplicarea măsurilor în perioadele de caniculă Inspecția muncii (ITM) efectueaza controale in randul companiilor. Este verificat modul in care anagajatorii respecta masurile in vigoare in perioadele de canicula. Ce obligații au patronii fața de oamenii care muncesc pentru ei. Controale ITM in companii Inspecția Muncii a anunțat ca va verifica modul in care angajatorii respecta prevederile Ordonanței de Urgența nr. 99/2000, […] The post Inspecția muncii, controale in randul companiilor. Verifica aplicarea masurilor in perioadele de canicula appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In plina perioada de temperaturi extreme și disconfort termic ridicat, inspectorii ITM monitorizeaza respectarea de catre angajatori a Ordonanței de Urgența 99/2000 referitoare la masurile ce trebuie sa fie aplicate pentru protecția angajaților cand este canicula. In contextul informarilor meteo de…

- Protecția Consumatorilor anunța noi controale. Sfaturi la cumpararea produselor alimentare in perioadele de canicula Protecția Consumatorilor anunța noi controale. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) va demara in perioada urmatoare acțiuni de control pentru supravegherea pieței…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a dispus ca agenții Poliției Locale sa distribuie sticle cu apa cetațenilor, atat pe strada, cat și in mijloacele de transport in comun, pentru a face fața temperaturilor ridicate. In plus, au fost amenajate 7 puncte de prim ajutor, dotate cu aer condiționat,…

- Amenzi pentru angajatorii care nu respecta masurile de protecție a lucrarilor pe timp de canicula In perioadele in care, datorita conditiilor meteorologice nefavorabile, se inregistreaza temperaturi extreme, pentru asigurarea protectiei persoanelor incadrate in munca se aplica masurile prevazute de…

