Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu va reinnoi sanctiunile impotriva a trei oameni de afaceri, vizati din cauza razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, atunci cand actualele masuri punitive vor expira in aceasta saptamana, au declarat marti pentru Reuters patru surse diplomatice.Trioul pe cale de a fi scos de pe…

- Kremlinul a declarat vineri ca privește negativ decizia contractorului britanic din domeniul apararii BAE Systems de a se stabili in Ucraina, adaugand ca orice fabrici care produc arme folosite impotriva Rusiei ar deveni ținte pentru armata Moscovei, potrivit Hotnews . Fiind intrebat despre aceasta…

- Statele Unite nu incurajeaza si nu autorizeaza atacurile in interiorul Rusiei, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, dupa ce autoritatile ruse au declarat ca au doborat drone care au incercat sa atace Moscova miercuri dimineata, relateaza Reuters, conform Agerpres.Este…

- Statele Unite fac presiuni asupra Iranului pentru ca acesta sa nu mai vanda drone Rusiei, ca parte a discuțiilor privind un acord mai amplu intre Washington și Teheran pentru reducerea tensiunilor, noteaza publicația Financial Times.Statele Unite insista ca Iranul sa inceteze sa mai vanda Rusiei…

- Fostul președinte rus, care acum ocupa poziția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a facut in repetate randuri amenințari cu un razboi nuclear in Ucraina, iar duminica a revenit un mesaj in care precizeaza ca Rusia „nu va avea alta opțiune” decat sa recurga la o arma nucleara daca contraofensiva…

- SUA au confirmat ca Armata ucraineana a inceput sa traga cu muniție cu dispersie impotriva trupelor ruse și a pozițiilor ocupate de acestea. Munitii cu dispersie furnizate Ucrainei de catre SUA au ajuns in mainile armatei ucrainene, care le foloseste deja impotriva trupelor ruse, a declarat joi purtatorul…

- Ultimul summit NATO a aratat ca alianta militara occidentala se intoarce la "schemele Razboiului Rece", a declarat miercuri Ministerul rus de Externe, avertizand ca Moscova este pregatita sa raspunda la amenintari prin utilizarea "tuturor mijloacelor", relateaza Reuters, citat de news.ro.Summitul…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) din Statele Unite, William Burns, a declarat sambata ca revolta armata a liderului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost o provocare la adresa statului rus si a aratat efectul coroziv al razboiului președintelui Vladimir Putin in Ucraina, scrie…