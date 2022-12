Stiri pe aceeasi tema

- Un fost soldat rus din Brigada 64 Motorizata, renumita unitate militara rusa acuzata ca a comis crime de razboi in timpul ofensivei din Bucha, Borodianka și alte orașe și sate la nord de Kiev, a povestit pentru CNN ce a vazut in timpul 'operațiunii militare speciale' din Ucraina. Fii la curent…

- Nikita Chibrin, fost soldat din orașul rusesc Yakutsk, a povestit pentru CNN ca a luptat in Brigada 64, unitatea militara rusa acuzata ca a comis crime de razboi in timpul ofensivei din Bucha, Borodianka și alte orașe și sate de la nord de Kiev. El a dezertat din armata rusa in septembrie și a fugit…

- Publicația Novaya Gazeta a discutat cu politologul și jurnalistul rus Andrei Kolesnikov, dorind sa afle de ce statele din Occident au avut o reacție atat de reținuta fața de incidentul recent al rachetelor cazute in Polonia și daca crede ca NATO are vreun plan de acțiune. Pe 15 noiembrie, doua rachete…

- Comandanții ruși vor incerca cu siguranța sa incetineasca avansurile ucrainene pentru a menține o retragere ordonata, iar unele forțe ar putea ramane pentru a intarzia trupele ucrainene in orașul Herson – dar aceasta lupta va fi un mijloc de a retrage cat mai multe unitați rusești in buna ordine.

- Cantareața rusa Maria Aliohina, care a petrecut aproape doi ani intr-o colonie penala pentru ca a protestat impotriva președintelui Vladimir Putin, a lansat un apel catre țarile occidentale sa il infrunte "cu tarie" pe liderul de la Kremlin, scrie Reuters.Alyokhina este membra a trupei feministe de…

- Moscova a afirmat ca o unitate a marinei britanice se afla in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 și 2, relateaza Sky News . Nu a oferit nicio dovada in sprijinul afirmației sale. Se crede ca cel puțin 50 de metri din conducta subacvatica – care transporta gazul rusesc catre Europa…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a facut apel la folosirea „bunavointei” pentru solutionarea conflictelor din intreaga lume, fara a face referire la razboiul din Ucraina, scrie CNN. Apelul lui Vladimir Putin vine la doar cateva zile dupa ce Rusia a lansat zeci de rachete care au lovit puternic orașele…

- Imaginile filmate pe podul Kerci arata rezultatele exploziei provocate sambata de o mașina capcana. O parte din secțiunea rutiera a podului a fost complet distrusa și s-a prabușit in mare. O porțiune din partea rutiera a podului lui Putin a fost complet distrusa și s-a prabușit in mare, arata imaginile…