Stiri pe aceeasi tema

- Trei din zece angajati romani lucreaza de acasa, din cauza crizei COVID-19. Ce impact are munca de la distanța asupra activitații zilnice Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa si tot atatia…

- Trei din zece angajati romani lucreaza de acasa, din cauza crizei generate de coronavirus. Ce impact are munca de la distanța asupra activitații zilnice Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa…

- Germania nu se confrunta numai cu pandemia de coronavirus, ci și cu un deficit uriaș de muncitori in domeniul agricol.Aceștia proveneau, in principal, din Romania și Polonia și lucrau ca sezonieri pe lunile de vara, insa acum, din cauza restricțiilor impuse, nu mai pot ajunge in Germania.”Redeschideți…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca a identificat, impreuna cu Ministerul Transporturilor, mai multe variante de transport aerian prin care sa-i aduca in țara pe cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri in Italia.

- Mii de marinari romani sunt blocați in aceste momente pe vapoare, din cauza restricțiilor internaționale de circulație impuse in contextul pandemiei de coronavirus. Multe dintre companiile de shipping au decis amanarea pentru o luna a schimburilor realizate in cadrul echipajelor iar comunitatea maritima…

- Sute de romani au ramas blocați la granița dintre Austria și Ungaria dupa ce țara vecina a luat decizia de a inchide granițele celor care... The post Sute de romani, blocati la vama dintre Austria și Ungaria, dupa ce granitele au fost inchise appeared first on Renasterea banateana .

- Marea Britanie iși inchide granițele pentru constructorii romani și instalatorii polonezi necalificați care nu vorbesc limba engleza, anunța B1TV. Asta in contextul unei noi legislații care va aduce sfarșitul epocii dominate de forța de munca ieftina din UE. Concret, Guvernul britanic a publicat un…

- Marea Britanie inchide ușa muncitorilor europeni necalificați și care nu vorbesc limba engleza, ca parte esențiala a noii legislații privind imigrația ce va pune capat unei epoci dominate de forța de munca ieftina importata din UE de fabricile, serele, hotelurile și resturantele din regat. Guvernul…