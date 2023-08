Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa cum se spune, el este acum liber de pacat in fata lui Dumnezeu. Este liber. A fost gratiat. Incepe de la zero", a declarat mama sa, citata de sursa mentionata.Barbatul gratiat, Viaceslav Samoilov, a fost condamnat in 2022 la 9 ani si jumatate de inchisoare dupa ce si-a ucis partenera, Olga, in…

