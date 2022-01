Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a petrecut in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 01:00, in inchisoarea Bellizzi din Avellino. Romanul a reușit sa se faca nevazut, dupa ce a ieșit pe gaura din perete. A coborat in curtea inchisorii cu ajutorul unor franghii realizate din cearșafuri.Alaturi de el, a mai fugit și un marocan,…

- Este alerta in Italia, dupa ce un detinut de nationalitate romana, in varsta de 23 de ani, a evadat in noaptea de luni spre marti, 11 ianuarie, la Avellino, in Campania. Acesta este insotit de un alt detinut, de origine marocana, in varsta de 42 de ani. Un al treilea, albanez, a fost prins de gardieni…

- Cetatenii in varsta de peste 50 ani din Italia care nu s-au vaccinat vor fi amendati cu 100 de euro, cei care incearca sa lucreze fara certificat verde sunt pasibili de sanctiuni cu sume de intre 600 si 1.500 euro, iar daca intra in magazine fara sa prezinte cel putin un test negativ vor plati o amenda…

- Se pare ca nici sa fii hoț nu e atat de ușor precum pare din afara. Nu trebuie sa ai doar agilitate – ca sa te strecori, ca sa sari, nu știu… – nu e necesar sa nu fii prea prost, mai e nevoie sa se alinieze și planetele. Un roman care viețuiește prin Italia, ca nu se poate spune stabilit in Italia,…

- Dupa ce s-a batut ca o leoaica pentru fiica sa, Maya, care locuiește in Italia, alaturi de tatal sau, Vincenzo Castellano, de-a lungul unui proces in care parțile au cazut la pace, intr-un final, deși o poate lua oricand pe Maya, Antonia a evitat sa o aduca in Romania. Mai mult, de la ziua copiei, […]…

- Hugo, fratele lui Diego Maradona, a murit la varsta de 52 de ani, iar medicii susțin ca fostul fotbalist ar fi suferit un atac de cord. El a fost gasit fara suflare in locuința lui din Monte di Procida, provincia Napoli, Italia. Anunțul decesului a fost facut de Clubul Napoli, unde și-a inceput cariera.

- Va crește varsta de pensionare la femei: Ce spune președintele Casei de Pensii Va crește varsta de pensionare la femei: Ce spune președintele Casei de Pensii Daniel Baciu, președintele Casei de Pensii, a declarat, la Antena 3, ca femeile se vor putea pensiona la varsta de 63 de ani, nu la 61, cum este…

- S-a dat alarma astazi la Penitenciarul Giurgiu, asta dupa ce un deținut condamnat pentru omor a evadat. Barbatul a profitat de faptul ca urmeaza sa fie dus pentru a i se administra vaccinul și a fugit din inchisoare.