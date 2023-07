Stiri pe aceeasi tema

- Un detinut a fost adus la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iasi dupa ce a inghitit componenta unei unghiere, pentru extragerea corpului strain medicii efectuand o interventie cu ajutorul endoscopiei, potrivit Agerpres.Echipa de endoscopie interventionala a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie…

- CONSECINȚE… Oamenii legii nu l-au pedepsit pe individul din Stroiești, in varsta de 66 ani, cel care a batut-o in repetate randuri pe vecina sa – o femeie singura, necajita și complet neputincioasa, pe care a vrut sa o omoare, udand-o asta-iarna și abandonand-o in ger, insa Cel de Sus nu a lasat lucrurile…

- PERICOL PE DRUMURILE PUBLICE… Un sofer beat praf din comuna Epureni le-a dat de lucru politistilor vasluieni. Barbatul era atat de beat, incat nici macar nu a putut sa sufle in etilotest. Acesta a fost condus la o unitate medicala de Murgeni, pentru a-i fi recoltate probe biologice. Politistii vasluieni…

- Un copil de trei ani fost atacat de un roi de albine, in timp ce se juca in curtea casei, in Botoșani. Baiatul a fost dus de urgența la spital, unde medicii au extras peste 70 de ace. Baiețelul se juca in curtea casei, unde erau mai mulți stupi. El era la o distanța de […] Articolul Un copil de trei…

- Un barbat din Cambodgia a fost mancat de circa 40 de crocodili dintr-o crescatorie, dupa ce a cazut in incinta reptilelor, a anuntat politia locala. Barbatul, in varsta de 72 de ani, incerca sa scoata un crocodil din cusca sa, cand reptila a apucat bațul pe care victima il ținea in mana și l-a tras…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident in traficul din Iasi, pe bulevardul Carol I. Pantograful unui tramvai ce circula pe ruta Copou-Tatarasi a cazut din cauza unei probleme aparut la reteaua fir-contact…https://www.bzi.ro/un-nou-incident-in-traficul-din-iasi-pantograful-unui-tramvai-a-cazut-si-a-atins-un-autoturism-foto-4718904…

- ANGAJARI… Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut un apel, duminica, la spitale sa scoata la concurs posturile de medici și de asistenți medicali de care au nevoie, menționand ca atunci va putea propune un memorandum in Guvern pentru aprobarea acestora, chiar daca exista in vigoare ordonanța…

- Un videoclip filmat de un pasager, incarcat pe rețelele de socializare, arata flacari in exteriorul aeronavei, langa aripa, aparent ieșind din motor. Piloții au intors avionul pe aeroportul de unde plecase. Au aterizat in siguranța și niciun pasager nu a fost ranit. Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/stiri/externe/un-pasager-a-filmat-momentul-cand-avionul-in-care-era-a-luat-foc-imediat-dupa-decolare-2324849…