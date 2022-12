Stiri pe aceeasi tema

- Oleg Nilov, deputat rus și vicepreședinte al partidului „Rusia Justa”, a fost surprins intr-o inregistrare video in timp ce facea o ironie pe seama copiilor ucraineni și a dorințelor lor de sarbatori, transmite The Guardian.In videoclip, Nilov este vazut in fața unui pom de Craciun la un eveniment caritabil…

- Postul polonez de radio Zet a relatat, marți seara, ca doua rachete ratacite au cazut in orașul polonez Przewodow, de pe partea poloneza a graniței cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Parcul municipal s-a umplut astazi de copii pregatiți sa-și consume energia intr-un maraton caritabil. Evenimentul și-a propus sa adune fonduri pentru sprijinirea copiilor refugiați din Ucraina, cu un after school și un centru de consultanța. Peste 100 de copii cu varste cuprinse intre 3 și 18 ani au…

- Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud si Asociatia umanitara "Invincibilii", in parteneriat cu Primaria Bistrita, organizeaza sambata, in parcul municipal, un maraton caritabil care are ca scop sprijinirea copiilor refugiati din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a declarat, luni, pe canalul sau de Telegram , ca productia militara rusa de arme si echipamente este in crestere, relateaza Hotnews . Medvedev, un aliat fidel al lui Vladimir Putin, a reactionat la rapoartele recente ale analistilor occidentali din domeniul…

- Razboi in Ucraina, ziua 232. Kremlinul se asteapta ca Erdogan sa-i faca joi lui Putin o propunere concreta de mediere cu privire la Ucraina. Liderii G7 au promis, marti, "sa-i ceara socoteala presedintelui rus" dupa intensificarea atacurilor cu rachete in

- Intreruperile de curent cauzate de atacuri au lasat 98 de mineri blocați in subteran, transmite The Guardian .In #KryvyiRih , a rescue operation was completed to raise miners who were stuck underground due to the blackout of the city after missile strikes, reports the regional military administration.…

- Rachete ruse care au lovit luni Ucraina au incalcat spatiul aerian al Republicii Moldova, au anuntat autoritatile de la Chisinau, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.roPotrivit agentiei de presa britanice, trei rachete de croaziera lansate de Rusia au traversat spatiul aerian moldovenesc luni…