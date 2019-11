Sectia ATI a SJU Craiova este infectata cu bacterii ultrarezistente, iar acest lucru a fost ascuns publicului pana in acest moment, reclama Emanuel Ungureanu, deputat USR de Cluj. Acesta a oferit o declaratie de presa in fata Unitatii de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, in care a semnalat concluziile grave ale unor rapoarte realizate de Directia de Control si Integritate din cadrul Ministerului Sanatatii. „Un raport a fost finalizat in luna martie si unul in luna octombrie a acestui an, ambele fiind semnate de ministrul Pintea. Si nu ati auzit niciodata acest…