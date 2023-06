Stiri pe aceeasi tema

- ”Aseara, un coleg al nostru din Parlament, domnul Ciprian Titi Stoica, un coleg de la AUR a sunat mai multi colegi din grupul PSD, foarte tarziu, dupa ora unu noaptea si a inceput sa ne injure, sa ne ameninte, sa ne adreseze tot felul de injurii. La primul apel l-am atentionat pe domnul Ciprian Titi…

- Un chestionar distribuit in școli de Institutul Național de Sanatate Publica a fost utilizat pe post de sperietoarea in mai multe campanii online, neasumate insa oficial. In postari pe Facebook distribuie și de partidul AUR și de senatoarea Diana Șoșoaca, s-a sugerat faptul ca statul roman face un inventar…

- Presedintele AUR, deputatul George Simion, a intrat, marti, impreuna cu mai multi parlamentari AUR, in anticamera biroului presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, pentru a discuta cu acesta, insa a fost intampinat de liderul grupului PSD, deputatul Alfred Simonis, care i-a cerut imperativ…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 11 mai, dupa incidentele de la protestul AUR de la Parlament, ca partidul condus de George Simion a „copiat ce facea USR-ul acum trei, patru ani”.„O sa se discute in interiorul Biroului Permanent, am vazut ca liderii de grup…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara, la Romania TV, dupa protestul violent din fața Parlamentului, in care au fost implicați membri AUR, ca a fost un eveniment reprobabil din care George Simion nu a caștigat electoral.„Eram in Parlament, cred ca cel mai grav este ca se foloseste drapelul…

- Coaliția este tot mai preocupata de rotativa din mai. Marcel Ciolacu a vorbit despre funcția pe care și-o dorește Nicolae Ciuca. „Dorește sa mearga la șefia Senatului”, a dezvaluit președintele Camerei Deputaților, la postul Digi24. „In acest moment avem un protocol pe care-l respectam. Aceste discuții…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia se vor acorda scutiri indirecte de TVA pentru organizatiile non-profit care realizeaza activitati de construire, modernizare, reabilitare de spitale si dotarea acestora cu echipamente. Proiectul de lege, care modifica Codul…