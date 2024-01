Deputatul AUR Adrian Axinia a depus la Sectia 17 Politie din Bucuresti o cerere pentru a declara disparitia presedintelui Klaus Iohannis. Parlamentarul a motivat ca din data de 18 decembrie 2023, Klaus Werner Iohannis nu a mai avut nicio actiune publica. ”Klaus Werner Iohannis nu a mai aparut public din data de 18 decembrie 2023. […] The post Un deputat AUR l-a dat disparut pe Iohannis. La poliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .