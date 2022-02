Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul botoșanean al Alianței pentru Unirea Romanilor Botoșani, Lucian Feodorov, se afla in stare grava la spital, dupa ce a suferit un infarct. „Membrii Organizației Județene AUR Botoșani sunt alaturi de domnul deputat Lucian Feodorov. In acest moment, Lucian Feodorov este in coma, ca…

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma considera ca negarea Omicron nu este o veste buna. Acesta continua sa avertizeze ca noua varianta va gasi cu mai multa ușurința persoanele vulnerabile decat Delta.

- O asistenta sociala de la Protectia Copilului, din judetul Botosani, pasionata de folk, invata zeci de copii sa cante la chitara, sa se exprime artistic si mai ales sa-si dea frau imaginatiei si sentimentelor.

- Conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș, titular al proiectului „Desființare construcții – corp C6, C8, C9 și construire cladire cu funcțiune medicala – terapie intensiva boli infecțioase", anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului…

- Cei mai multi pacienti care ajung la terapie intensiva cu forme grave ale infectiei COVID-19, nu sunt vaccinati. Medicii Spitalului Republican „Timofei Mosneaga” spun ca o mare parte dintre pacientii cu forme avansate ale bolii sunt persoane in etate care au refuzat imunizarea si ale caror sanse de…

- O demonstreaza o fotografie publicata de Ro Vaccinare, in care se poate observa cantitatea impresionanta de medicamente folosita pentru tratarea unui singur bolnav aflat la ATI. Poza a fost facuta la Institutul „Marius Nasta” din Bucuresti."O imagine cat o mie de cuvinte: tratamentul pentru o singura…

- Nu mai puțin de 70% dintre bolnavii Covid internați in secțiile de terapie intensiva din județul Suceava au pierdut lupta cu viața. Cel puțin așa reiese dintr-o statistica transmisa de Prefectura Suceava pentru perioada 1 septembrie – 11 noiembrie 2021. Prefectura a informat ca in aceasta ...