- Un avertisment de "valuri tsunami periculoase" a fost emis pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua Guinee dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit regiunea, a anuntat vineri Centrul american de avertizare pentru tsunami din…

- Papa Francisc si-a exprimat miercuri apropierea fata de poporul mexican, dupa puternicul cutremur de 7,5 grade care a lovit in ajun tara si care a provocat moartea a sase persoane si pagube insemnate unui numar de 500 de case si 55 de monumente istorice, relateaza EFE. "Ieri un cutremur…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a ironizat indelung sambata seara pe adversarul sau democrat, Joe Biden, numindu-l "marioneta" a "stangii radicale", potrivit AFP. "In America lui Joe Biden, jefuitorii si strainii in situatie ilegala au mai multe drepturi decat americanii care respecta legea",…

- Aproximativ 80 de migranti africani la bordul a doua barci de pescuit au debarcat marti in insula spaniola Gran Canaria, adaugandu-se altor cateva sute de noi sositi ramasi acolo blocati, in conditiile in care masurile de izolare legate de coronavirus interzic transferurile catre continent, relateaza…

- Insula tropicala indoneziana Bali, o populara destinatie turistica, s-ar putea redeschide vizitatorilor in octombrie datorita succesului inregistrat in controlarea epidemiei de COVID-19, au precizat vineri autoritatile, potrivit Reuters. Potrivit bilantului de vineri, Bali a raportat 343 cazuri de coronavirus…

- Un seism cu magnitudinea 6,9 s-a produs langa regiunea Kepulauan Babar din Indonezia, a anuntat miercuri Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), relateaza Reuters. Cutremurul a fost inregistrat la o adancime de 117 kilometri, a precizat EMSC. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise,…

- Un seism cu magnitudinea 5,1 s-a produs miercuri in provincia Lorestan, din vestul Iranului, a relatat televiziunea de stat din aceasta tara, adaugand ca pe moment nu au fost raportate pagube materiale sau victime, informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la o adancime de 7 kilometri, potrivit televiziunii…