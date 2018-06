Pericol in trafic. Un sofer la un pas de coma alcoolica, a fost depistat pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta

Un sofer, in avansata stare de ebrietate a fost depistat in trafic de politistii rutieri constanteni. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 17.30, un barbat, in varsta… [citeste mai departe]