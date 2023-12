Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar roman, angajat la o firma de curierat in Belgia, a furat telefoane mobile in valoare de aproape 50.000 de euro. Procurorii au solicitat judecatorilor aplicarea unei sentințe de doi ani de inchisoare impreuna cu o sancțiune financiara. Detaliul care l-a dat de gol in fața oamenilor legii. Cine…

- Christopher Luxon, prim-ministrul conservator al Noii Zeelande, a anuntat, vineri, interzicerea telefoanelor mobile in scolile din intreaga țara, o masura menita sa combata scaderea ratei de alfabetizare, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Vom interzice telefoanele in scolile de pe tot cuprinsul Noii…

- O fabrica de bere din Belgia a fost pagubita in urma unui plan ingenios pus la cale de un șofer și de un complice al acestuia prin care au furat zeci de mii de litri de bere direct din butoaie, apoi au incercat sa dea vina pe un camionagiu roman.Șoferul incriminat a facut un ocol intre fabrica AB…

- Nr. 7602 397 din 14 noiembrie 2023 COMUNICAT DE PRESA ATENTIE LA FRAUDELE INFORMATICE Politistii giurgiuveni din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale atrag atentia cu privire la aparitia unor noi modalitati de comitere a fraudelor online, care implica asumarea identitatii reprezentantilor unor…

- Omul de afaceri Sorin Constantinescu, influencer și fost consilier guvernamental in domeniul jocurilor de noroc, susține intr-un interviu acordat Libertatea ca „daca voiam sa ajung la Ciolacu, ajungeam in 5 minute, nu aveam nevoie de interpuși”. Acesta discuta și despre intalnirea cu liderul AUR.Premierul…

- Doi romani au fost condamnați la doi ani de inchisoare, dupa ce au furat 2,5 kilometri de cabluri de cupru din Belgia. In plus, cei doi trebuie sa plateasca o amenda de 800 de euro. In februarie, Ciprian D., de 38 de ani, și Ionuț M., de 35 de ani, au furat cabluri de cupru dintr-o curte a companiei…

- Un turist roman in varsta de 36 de ani a fost arestat in Grecia, dupa ce ar fi incercat sa fure doua fragmente de marmura... The post Roman arestat in Grecia pentru ca ar fi furat bucați din Acropole appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Telefoanele mobile care vor prezenta baterii neinlocuibile vor fi interzise in Romania – și in alte state membre ale blocului comunitar european – incepand din anul 2027. Noile reguli au fost deja aprobate de catre reprezentanții Consiliului European. Ce schimbari vor suferi dispozitivele mobile. Telefoanele…