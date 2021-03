Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 01 – 05 martie 2021, polițiștii hunedoreni din cadrul Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu polițiștii rutieri, cei de proximitate și cei din patrulele de ordine publica, au fost prezenți in zona unitaților de invațamant preuniversitar atat in mediul urban cat și rural, pentru a le…

- In județul Hunedoara, situația epidemiologica generala inregistrata in aceasta dimineața este urmatoarea: Incidența in județul Hunedoara = 2,59/1.000 locuitori TOTAL POZITIVI = 1.174 PERSOANE INTERNATE = 406 PERSOANE IN IZOLARE = 977 TOTAL DECESE = 623 (de…

- Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara iși va desfașura activitatea ca „SPITAL SUPORT COVID”. Ministrul Sanațații, Vlad Vasile Voiculescu, a emis Ordinul nr. 138 din 10 februarie 2021, care modifica Ordinul ministrului sanatații nr. 555/2020 privind Lista spitalelor COVID…

- Regizorul seriei Game of Thrones s-a aflat in județul Hunedoara. Petur Sigurdsson, unul dintre producatorii sezoanelor 2,3 și 4 din apreciata serie cinematografica ”Game of Thrones”, s-a aflat in județul Hunedoara, alaturi de o echipa de cineaști. Aceștia cauta mai multe locații pentru filmarile…

- Un contract de aproape cinci milioane de lei a fost scos la licitație de Compania Naționala de Cai Ferate. Mai precis, contractul in valoare de 4.908.600 prevede verificarea subsistemelor structurale ale unor tronsoane de cai ferate. Doua dintre cele trei loturi fac referire la județul Hunedoara,…

- O petrecere la care luau parte 65 de persoane, intr-un restaurant din localitatea Santuhalm, de langa Deva, a fost intrerupta dupa ce politistii din Deva si Simeria s-au autosesizat despre organizarea acestui eveniment privat, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara,…

- Zece centre de vaccinare vor fi disponibile in județ pentru vaccinarea populației din etapa a doua a campaniei. Localitate Denumire Adresa Localitati deservite BRAD Spitalul Municipal Brad Str. Spitalului, nr. 3 Brad, Vața de Jos, Baia de Criș, Luncoiu de Jos, Valișoara, Criscior, Bucureșci,…

- E-Distributie Banat, operatorul de distribuție a energiei electrice parte a grupului Enel, a investit anul trecut 127 milioane de lei in digitalizare și in modernizarea echipamentelor și rețelelor de energie electrica din județele Arad, Timiș, Caraș Severin și Hunedoara. Investițiile in rețelele și…