Stiri pe aceeasi tema

- Un aparat ecografic, in set cu accesorii și senzori, nedeclarat organului vamal, a fost depistat la Aeroport. Cazul a fost inregistrat ieri, 9 august, de catre funcționarii postului vamal, in rezultatul controlului vamal al bagajelor pasagerilor de la ruta „Varșovia – Chisinau”.

- Compania Wizz Air a fost obligata, in Marea Britanie, sa revina asupra cererilor de despagubire neplatite catre pasagerii sai, intr-o masura care ar putea forța operatorul aerian sa plateasca pana la doua milioane de lire sterline, scrie publicația britanica inews.Autoritatea Aviației Civile din Regatul…

- Un roman de 39 de ani care muncea in Italia a murit subit, iar familia incearca sa afle ce s-a intamplat. Soția acestuia susține ca in ultimele zile avusese febra ușoara și greața, dar ca medicii i-au spus ca ar fi doar o problema de aciditate.

- Jane Fonda a fost surprinsa in scaun cu rotile la intoarcerea de la Festivalul de Film de la Cannes. Vedeta activista de afla, in prezent, in atenția tuturor in urma unui discurs controversat.

- Monica Tatoiu a avut parte de scandal in aeroport. Femeia de afaceri este foc și para. Cunoscuta vedeta din showbiz-ul de la noi acuza compania aeriana de neglijența, dupa ce zborul a intarziat din probleme tehnice.

- Au ieșit scantei intre chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea la battle-ul din ediția 28 a sezonului 11 Chefi la cuțite, de pe 29 mai 2023. Cei doi jurați și-au adresat replici neașteptate de fața cu concurenții.

- Cei din Orchestra Simfonica București au degustat preparatele din cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 11 și au decis cine a caștigat proba de gatit, in ediția 27 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, din data de 24 mai 2023.

- Anamaria Prodan și milionarul Flavius Nedelea și-au spus „Adio!” dupa doar o luna de la oficializarea relației. Toata lumea s-a intrebat care a fost motivul rupturii atat de bruște și de subite. Din mesajele lor, cei doi au lasat sa se ințeleaga ca nu ar fi fost certuri sau scandaluri in relație și…