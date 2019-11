Un cuplu a fost ucis prin lapidare din cauza unei căsătorii între caste Aceste fapte sunt ultimele dintr-o serie de ”crime de onoare” in India, comise in general de catre rude, in numele apararii traditiilor si care au loc adesea in zone rurale conservatoare.



Cuplul, in varsta de 29 de ani, din statul Karnataka (sud), s-a casatorit in urma cu trei ani, impotriva dorintei membrilor familiei, potrivit news.ro.



Tanara provenea dintr-o casta asa-zis ”inalta”, in timp ce tanarul provenea din comunitatea dalit - numita odinioara ”cei care nu pot fi atinsi” -, considerata cea mai inferioara pe scara sociala, in rigidul sistem de caste indian.



